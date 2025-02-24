Samsun'da Şiddetli Rüzgar Balıkçı Teknesini Batırdı

Olay, Samsun Terme ilçesi liman sahasında meydana geldi. Limanda bağlı bulunan "Gürkan Bayram" adlı balıkçı teknesi, şiddetli rüzgarın etkisiyle hasar görerek kısa sürede suya battı. Rüzgarın etkisiyle limanda bulunan diğer teknelerde de hafif hasarlar oluştu.

Teknenin batması üzerine Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) ve Terme Belediyesi ekipleri hızlıca olay yerine geldi. TAKE bünyesindeki dalgıçlar ve belediye ekipleri, su altı çalışmalarını titizlikle gerçekleştirerek batan tekneyi tespit etti. Yoğun çalışmalar sonucunda, vinç yardımıyla su altındaki "Gürkan Bayram" isimli tekne güvenli bir şekilde sudan çıkarıldı.

Kaynak: İHA