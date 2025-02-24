Samsun'da Emekli Sağlıkçıdan Örnek Davranış

Samsun İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan emekli sağlık memuru Tahsin Öztürk, evinin önünde karla kaplı alanda halsiz ve açlıktan bitkin düşmüş bir orman çulluğu buldu. Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Öztürk, kuşu hemen evine götürdü.

Orman çulluğuna yiyecek verip ısınmasını sağlayan Tahsin Öztürk, kuşun geceyi güvenli bir ortamda geçirmesine yardımcı oldu. Öztürk'ün gösterdiği şefkat ve ilgi sayesinde kuş kendine gelmeye başladı. Sabah olduğunda durumu yetkililere bildiren Tahsin Öztürk, orman çulluğunu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Kaynak: İHA