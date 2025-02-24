Edirne'de Park Halindeki Araçta Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Olay, Edirne'nin Merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde 158. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde duran bir aracın içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede araç içindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Nurettin Çetin olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırmalarını tamamladıktan sonra Nurettin Çetin’in cenazesi, Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için gerekli incelemelerin yapılacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA