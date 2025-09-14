Samsun’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Çarşamba ilçesi Tahtabahçe Mahallesi'nde, 17 yaşındaki M.M. yönetimindeki 63 NE 922 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü M.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı yaştaki Ü.M. ise ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA