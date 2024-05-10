Samsun'da iş kazası: İnşaattan düşen işçinin ayağı kırıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, geçirdiği iş kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Samsun'da iş kazası: İnşaattan düşen işçinin ayağı kırıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde inşaat işçisi, geçirdiği iş kazası sonucu yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden bir inşaatta çalışan H.Y (51), ikinci katın saçaklarını kurmak üzereyken ayağının boşluğa gelmesi üzerine dengesini kaybederek düştü. İnşaat işçisinin dengesini kaybetmesi sonucu düşmesi sonrası çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Samsun'da iş kazası: İnşaattan düşen işçinin ayağı kırıldı - Resim : 1İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Acı içinde yerde kıvranan yaralı inşaat işçisi H.Y, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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