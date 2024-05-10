İzmir'de son 2 ayda 13 suç örgütü çökertildi: Narkotik olaylarında gözaltında yüzde 13 artış

İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda İzmir'deki asayiş ve güvenlik durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'de narkotik suçlarla mücadelede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %28, gözaltında ise %13 artış var. Son 2 ayda 4 bin 573 narkotik olayı gerçekleşti ve 5 bin 302 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

NARKOTİK OLAYLARDA GÖZLATI SAYISI YÜZDE 13 ARTTI

Toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında artış olduğunu söyleyen Vali Elban, 2024 yılının Mart-Nisan aylarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda, “Narkotik suçlarda yoğun bir mücadelemiz var. Olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artış söz konusu ve gözaltı sayısında da yüzde 13'lük bir artış var. Son 2 aylık dönem içerisinde 4 bin 573 narkotik olayı gerçekleşmiş ve 5 bin 302 kişi gözaltına alınmıştır” dedi.

TRAFİK DENETLEMELERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Trafik denetimlerimiz yine hız kesmeden devam ediyor diyerek sözlerini sürdüren Vali Elban, “Geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen kontrol edilen araç sayısı aynı olmakla birlikte yaptığımız çalışmalarda yöntem değişikliğiyle işlem sayısında yüzde 123’lük bir artışımız var. Yani geçen yıl 96 bin civarında olan işlem sayısı, bu yıl 215 bin civarına çıkmış durumda. Yine hem Sahil Güvenliğimizin hem de Emniyet Liman Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tekne sayısında yüzde 51’lik bir artış var. Bin 200 iken geçen yıl kontrol edilen tekne sayısı, bu yıl bin 821’e çıkmış. İşlem yapılan tekne sayısında 240’tan 340’a çıkarak yüzde 41’lik bir artış yaşanmış” ifadelerini kullandı.

13 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

2024 Mart-Nisan döneminde 13 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Elban, “Geçen yıl Mart-Nisan döneminde çökertilen örgüt sayısı 3, bu yıl 13. Bu da yüzde 333’lük bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca, aranan şahıslarla ilgili Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hassasiyeti de çok yüksek. Bizler de sahada sürekli emniyet ve jandarma olarak bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz çalışmalarda, aranan şahıs sayısında ciddi şekilde bizde de, ülkemiz genelinde de bir azalma söz konusu. Buna rağmen yine de yapılan denetimlerimiz ve çalışmalarımızla birlikte, toplam 15 bin 973 aranan kişi yakalandı iki aylık çalışmada. Bunların 885’inin 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti olanlar” diye konuştu.

MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR DÜŞTÜ

Mala karşı işlenen suçlarda ciddi oranda düşüş olduğunu altını çizen Vali Elban, “Yapılan denetimler ve arkadaşlarımızın alanda yapmış olduğu baskılama neticesinde, mala karşı işlenen suçlarda geçen yılın Mart-Nisan ayına göre bu yıl yüzde 33.40’lık bir düşüş var. Evden ve iş yerlerinden hırsızlıklarda yüzde 45’lik bir düşüş, hayvan hırsızlığında yüzde 75, oto hırsızlığında yüzde 46, otomobilden hırsızlıktan yüzde 61, bisiklet, motosiklet hırsızlığında yüzde 66, yankesicilik suretiyle hırsızlıkta yüzde 88, açıktan hırsızlıktan yüzde 52 ve toplam hırsızlık suçlarının genel ortalaması ise yüzde 55.68’lik bir azalma söz konusu” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA