Erzurum’da akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Erzurum’da akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ’lerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanları yakalanmaya yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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