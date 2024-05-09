Samsun'da konsere giden gençler, bıçaklı saldırıya uğradı

Samsun'da rap konserine giden gençler, tanımadıkları kişiler tarafından tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

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Samsun'da konsere giden gençler, bıçaklı saldırıya uğradı

Samsun'da rap konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

"NİYE SELAM VERMEDİNİZ DİYEREK SALDIRDILAR"

Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları kişilerin tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Samsun Bıçaklı Saldırı
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