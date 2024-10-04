Saadet Partisi'nden İstanbul'da İsrail Protestosu

Eminönü Meydanı'nda toplanan parti üyeleri "Vicdanın Sesini Duy! Harekete Geç!" yazılı pankart açtı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını söyledi.

Yazıcı, "Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır." diye konuştu.

Filistin'in insanlığın, umudun ve vicdanın kalesi olduğunu belirten Yazıcı, "Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz." dedi.

Eyleme, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Azmi Mustafa Kaya da katıldı.

Kaynak: AA