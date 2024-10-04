Osmaniye'de IŞİD Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de IŞİD Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı. M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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