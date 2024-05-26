Yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi! Annesini bulmak için çalışma başlatıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 70 rakımdaki yaylası olan Gito yaylasına gitmek için yola çıkan Furkan Cihan isimli vatandaş, yolda bir ayrı yavrusu görerek aracından indi. Yavruyu yaralı olmadığı noktasında kontrol eden Cihan, yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğunu görünce annesini bulabileceği bir noktada yeniden doğaya salarak yaylaya çıkmaya devam etti.

Yayladan dönüş yoluna giren Cihan ayıyı bıraktığı yerde görünce yeniden araçtan indi ve bu kez ve karnını doyurmak istedi. Kendisi de hayvancılık ile uğraştığı için yanında bulunan biberona kendi hayvanlarından sağdığı sütü dolduran Cihan kendi elleriyle ayıyı besledi.

Ayının karnını doyuran Cihan ve beraberindeki arkadaşları Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen yetkililer ayının annesinin bulunup yanına bırakabilmesi için çalışma başlattı.

İşte o anlar...

Kaynak: İHA