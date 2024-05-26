Bursa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5'i ağır 8 yaralı

Bursa'da köprü üzerinde iki araç çarpıştı. Çarpışan araçlardan biri dereye uçtu. 5’i ağır 8 kişinin yaralandığı olayda can pazarı yaşandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5'i ağır 8 yaralı

Bursa’nın Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde sabah saat 08.00 sıralarında otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı. Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5'i ağır 8 yaralı - Resim : 1

Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

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