Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı

İzmir'de dostluk göstergesi bir kutlama yaşandı. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray şampiyonluğu kutlayanlar renkli görüntülere sahne oldu.

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Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. İzmir ve çevre illerde taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

İzmir'de yoğun yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı. Araçlarıyla Alsancak'a gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Fenerbahçe forması giyen bazı taraftarlar, Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına eşlik etti. Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

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