AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında korkutan deprem

AFAD, Muğla Bodrum'a 26.86 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında korkutan deprem

Muğla, Bodrum'a 26.86 kilometre uzaklıkta, İstanköy Adası'nda 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 36.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı haberi alınmadı. Yetkililer tarafından bölgede incelemeler başlatıldı.

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