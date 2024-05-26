Antalya'daki kaza sonrası acı son! Otomobil sulama kanalına düşmüştü, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Antalya'nın Aksu ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen ve 8 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaşanan kazada kaybolan 9 yaşındaki Rihan Berho'nun cansız bedeni bulundu.

Antalya'daki kaza sonrası acı son! Otomobil sulama kanalına düşmüştü, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yunus Berho'nun kullandığı 15 MA 0595 plakalı otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden sulama kanalına düşmüştü. Kazada sürücü Yunus Berho, Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi (1,5) ve Abdullah Berho (1,5) yaralı olarak kurtarılmıştı.

Ancak kazada 9 yaşındaki Rihan Berho ve 25 yaşındaki İbtisem Berho ise kayıplara karışmıştı. Arama kurtarma çalışmaları başlatılmış ve İbtisem Berho'nun cesedi düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Bugün ise üzücü haber geldi. Rihan Berho'nun cansız bedeni kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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