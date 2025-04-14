Osmaniye’de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Çiftlik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat A. yönetimindeki 34 AAP 619 plakalı otomobil ile Ahmet T.’nin kullandığı 80 AFM 072 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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