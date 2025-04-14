Kesinleşmiş 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Son Güncelleme:
Kesinleşmiş 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma gibi 6 ayrı suçtan araması bulunan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen K.K. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Kripto Hırsızları Yakalandı! 6 Kişi Gözaltında Kripto Hırsızları Yakalandı! 6 Kişi Gözaltında
Define Avcıları Suçüstü Yakalandı Define Avcıları Suçüstü Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor