Kesinleşmiş 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma gibi 6 ayrı suçtan araması bulunan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen K.K. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA