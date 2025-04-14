Kripto Hırsızları Yakalandı! 6 Kişi Gözaltında

Niğde'de gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, vatandaşların GSM hatları üzerinden bilgileri ve rızaları dışında SIM kart değişikliği ve yenileme işlemleri yapıp kripto varlıklarını ele geçiren suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

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Kripto Hırsızları Yakalandı! 6 Kişi Gözaltında

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Niğde merkezli operasyonda kripto varlık çalan bir örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişiden 6'sı eş zamanlı yapılan baskınlarla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 17 adet dijital materyal, suç unsuru olabileceği değerlendirilen bir ajanda, 1 tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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