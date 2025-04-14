Çiftçinin Traktörlerine El Koyan Tefeciler Tutuklandı

Denizli'de çiftçileri hedef alan 3 tefecilik şüphelisi, yakalanarak tutuklandı. Çok sayıda senetle yakalanan tefecilerin, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin 9 traktör ve 1 kamyonuna el koydukları tespit edildi.

Çiftçinin Traktörlerine El Koyan Tefeciler Tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek faiz ve senetle çiftçilere para veren ve borcunu ödeyemeyen çiftçilerin araçlarına zorla el koyan şebekenin çökertilmesi için savcılık koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda jandarma ekinin katılımıyla icra edilen operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet yazılı senet, 75 adet boş senet, 9 traktör, 1 kamyon, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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