Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Narlı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda H. H. L. İsimli şüpheli detektör vasıtasıyla define ararken suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından şüpheli gözaltına alınırken, define arama esnasında kullandığı aletlere de el konuldu.

Şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA