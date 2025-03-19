Ordu'nun Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu.

Ordu'nun Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. Buna göre, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Ayrıca Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle ders yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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