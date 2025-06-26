Ordu ve Samsun’da Dev Uyuşturucu Operasyonu

Ordu merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Metamfetamin, bonzai, lyrica hap, esrar, tabanca ve hassas terazi ele geçirilirken, 13 şüpheli Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.

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Ordu ve Samsun’da Dev Uyuşturucu Operasyonu
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Ordu’nun Akkuş, Fatsa ve Samsun’un Terme ilçelerinde, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Ekipleri ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 Haziran 2025 sabaha karşı gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 25 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin, toz ve kağıda emdirilmiş bonzai, lyrica hap, esrar, 2 adet tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2’si kadın olan O.Ç., U.Ç., E.Y., A.Ç., S.G., O.B., Ü.A., K.A., M.K., U.Ç., A.Y., E.A., A.Ç., S.T., A.K., Ş.K., A.T., S.Ü., V.P., R.E., R.Ş., B.C., F.Z., O.M. ve A.Ç. bulunuyor.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Ünye Adliyesi’ne sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri devam ederken, diğer 12 şüphelinin ise 27 Haziran 2025’te adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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