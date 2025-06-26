Yaşlı Kadının Evinden 13 Kamyon Çöp Çıktı

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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden, belediye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla 13 kamyon çöp çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ekipleri Muradiye İstasyon Caddesi’ndeki adrese yönlendirildi. Ekiplerin uzun süren ve titizlikle yürüttüğü temizlik çalışması sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, duyarlılık gösteren tüm görevlilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA