Yaşlı Kadının Evinden 13 Kamyon Çöp Çıktı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evi, 13 kamyon çöp çıkartılarak temizlendi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ve jandarma ekipleri harekete geçti. Temizlik sonrası çevrede yaşayan vatandaşlar çalışmaya katılan ekiplere teşekkür etti.
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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden, belediye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla 13 kamyon çöp çıkarıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ekipleri Muradiye İstasyon Caddesi’ndeki adrese yönlendirildi. Ekiplerin uzun süren ve titizlikle yürüttüğü temizlik çalışması sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, duyarlılık gösteren tüm görevlilere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İHA
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