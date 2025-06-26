Bursa Orhangazi-İznik Yolunda Feci Kaza

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Bursa’nın Orhangazi-İznik yolu üzerinde, Boyalıca Mahallesi mevkiinde sabaha karşı yaşanan trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hakan B.’nin kullandığı 35 HA 2375 plakalı tır, karşı yönden gelen 22 yaşındaki Emin E.’nin idaresindeki 16 BGY 501 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, genç sürücü Emin E. araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Emin E.’yi sıkıştığı yerden çıkararak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tır şoförü Hakan B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik yolunda trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, bölgede sıkça yaşanan kazalar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA