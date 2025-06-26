Bursa Orhangazi-İznik Yolunda Feci Kaza

Bursa’nın Orhangazi-İznik yolu Boyalıca Mahallesi’nde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet hurdaya döndü. 22 yaşındaki sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tır şoförü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Bursa Orhangazi-İznik Yolunda Feci Kaza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Orhangazi-İznik yolu üzerinde, Boyalıca Mahallesi mevkiinde sabaha karşı yaşanan trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Hakan B.’nin kullandığı 35 HA 2375 plakalı tır, karşı yönden gelen 22 yaşındaki Emin E.’nin idaresindeki 16 BGY 501 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, genç sürücü Emin E. araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Emin E.’yi sıkıştığı yerden çıkararak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tır şoförü Hakan B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik yolunda trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, bölgede sıkça yaşanan kazalar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 YaralıMalatya'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yük Treni Otomobile Çarptı, 5 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İznik Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı
Beyaz Spor Ayakkabılardaki Sarı ve Gri Lekelere Son! Dakikalar İçinde Peynir Gibi Oluyor Beyaz Spor Ayakkabılardaki Sarı ve Gri Lekelere Son! Dakikalar İçinde Peynir Gibi Oluyor
Düzce’de Sebze Üretimine Güçlü Destek Düzce’de Sebze Üretimine Güçlü Destek
Yaşlı Kadının Evinden 13 Kamyon Çöp Çıktı Yaşlı Kadının Evinden 13 Kamyon Çöp Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu