Okulu bırakan oğlunu motive etmek için üniversiteye başladı

Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki 5 çocuk annesi, oğlu okulu bıraktığı için üniversite okumaya başladı.

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Kahramanmaraş'ta Türkoğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik görevi yapan Fatma Civan, oğlu ve diğer gençlere örnek olmak için üniversite okuduğunu söyledi. Civan, "Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar" ifadesini kullandı.

"OĞLUMU MUTLU ETMEK İÇİN..."

Civan, "Türkoğlu Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğreticilik görevi yapmaktayım. Bundan önce de 16 yıl esnaflık yaptım. Şu an ise hem çalışıyorum hem de üniversite okuyorum. Geleneksel El Sanatları 1. Sınıf öğrencisiyim. Usta öğreticilik hayatında da esnaflık hayatımda da üniversite bana çok şey kattı. Kendi mesleğime fazlasıyla katkısı oldu. Aslında bu sınava girmemenin nedeni benim oğlumdu. Oğlum lise 2'deyken okula bıraktı. Onu iştahlandırmak, motive etmek adına, onun ilerlemesi için beraber sınava girelim diyordum. Beraber aynı okulda sınava gireceğiz diye ben oğluma söz vermiştim. Sırf oğlumu mutlu etmek için sırf hayatı için ben bu işe kalkıştım" dedi.

"OKUMANIN YAŞI YOKTUR"

Civan, "İyi ki üniversite okuyorum. Okumanın yaşı yoktur. Ben şu an o kadar zorlanıyorum. Kursum var. Bu arada 5 çocuk annesiyim. Aynı zamanda kayınbabam da yanımda. Büyük bir aileyiz. Buna rağmen zorluklarla baş edebiliyorum. Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar. İşimi çok seviyorum. Kendi branşımda ilerlemek istiyorum. Ben öğrendiğim şeyleri başkalarına da öğretmek istiyorum. Kim ne isterse bildiğim her şeyi onlara öğretmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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