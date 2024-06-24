Marmaray'da ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine saldırdı; küfürler havada uçuştu

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın kavga etti. Birbirlerine saldırmaya çalışan kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.

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Maltepe'de Marmaray'da dün akşam saatlerinde yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı. Diğer yolcular duruma müdahale etti. Kavga eden kadınlardan birinin Marmaray'dan inmesiyle kavga sonlandı.

İkili arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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