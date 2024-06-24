Bursa'da Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek kadınların üzerinde patladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana gelen olayda, atılan havai fişek kadınların arasında patladı.
İnegöl'ün kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde düzenlenen şalvar şenliğinde atılan havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.
2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Olay sonucu E.K. (11), M.A. (23), N.K.(16) ve S.A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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