Bursa'da Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek kadınların üzerinde patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana gelen olayda, atılan havai fişek kadınların arasında patladı.

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Bursa'da Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek kadınların üzerinde patladı

İnegöl'ün kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde düzenlenen şalvar şenliğinde atılan havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucu E.K. (11), M.A. (23), N.K.(16) ve S.A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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