Trafikte korku dolu anlar! Aynasını kıran motosikletli gence silah çekti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silah çekti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde, motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü.
Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.
Kaynak: İHA
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