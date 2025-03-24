Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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