Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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