Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA