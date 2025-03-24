Elektrikçiyle Mermerci Arasında Sopalı Tornavidalı Kavga! 7 Yaralı

Ankara'da biri elektrikçi biri mermerci iki komşu birbirlerine sopa, levye ve tornavidalarla saldırdı. Kavgaya karışan 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Elektrikçiyle Mermerci Arasında Sopalı Tornavidalı Kavga! 7 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf henüz bilinmeyen bir sebepten kavga etti.

İki ayrı dükkan çalışanlarının birbirlerine sopa, levye ve tornavidalarla saldırdıkları belirtildi. İhbar üzerine olay yerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kavganın iki ayrı dükkanda çalışan R. E. Ş, F. Ş, A. Ş ile R. Ü, A. Ü., A. T, A. B arasında yaşandığı öğrenildi. Olayda şahıslar, hafif bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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