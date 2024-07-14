Mudanya'da Dev Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün gece saatlerinde Panama bandıralı bir kargo gemisi, Tirilye Mahallesi'nde karaya oturdu.

Mudanya'da Dev Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Panama bandıralı "VOLGO -BALT 213" isimli kargo gemisi, Tirilye Mahallesi'nde karaya oturdu.

İlk belirlemelere göre geminin dün İstanbul'dan 21.00 sıralarında hareket ettiği, Rusya’dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik'te limana bırakacağı esnada üçüncü kaptanın uyması sonucu Trilye Mahallesi Ayani Kilisesi mevkisinde karaya oturduğu tespit edildi.

Gemide 9 Azerbaycanlı, 3 Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, bölgede ekiplerin geminin kurtarılmasına yönelik çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yapıyor. Gemiyi geriye doğru çekecekler ama ön tarafta hafif bir çatlak var. Oradan su alır mı diye endişe ediliyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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