Adana'da Fırtına ve Sağanak Kıyameti Yaşattı

Adana'nın kuzeyinde etkili olan fırtına ve sağanak, adeta kıyamet gibiydi. Fırtınanın şiddetiyle bazı evlerin çatıları ve reklam panoları uçtu.

Adana'da Fırtına ve Sağanak Kıyameti Yaşattı

Adana'nın kuzeyinde etkili olan fırtına ve sağanak, kentin birçok yerinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle evlerin çatıları ve reklam panoları uçtu, ağaçlar devrildi ve bir şantiyedeki kule vinç devrildi.

Adana'da Fırtına ve Sağanak Kıyameti Yaşattı - Resim : 1

FIRTINA DEV KULE VİNÇİ DEVİRDİ

Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ve reklam panoları uçtu. Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle kule vinç devrildi.

Adana'da Fırtına ve Sağanak Kıyameti Yaşattı - Resim : 2

Turgut Özal Bulvarı'nda ise çok sayıda ağaç devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

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