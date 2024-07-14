Adana'da Fırtına ve Sağanak Kıyameti Yaşattı

Adana'nın kuzeyinde etkili olan fırtına ve sağanak, kentin birçok yerinde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle evlerin çatıları ve reklam panoları uçtu, ağaçlar devrildi ve bir şantiyedeki kule vinç devrildi.

FIRTINA DEV KULE VİNÇİ DEVİRDİ

Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ve reklam panoları uçtu. Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle kule vinç devrildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda ise çok sayıda ağaç devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA