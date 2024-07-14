Van Gölü'nde Acı Olay: Kayıp 3 Arkadaştan 2'sinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Van Gölü'nde serinlemek için yüzen 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedeni bulundu, kayıp olan üçüncü arkadaş için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Van Gölü'nde Acı Olay: Kayıp 3 Arkadaştan 2'sinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Van Gölü'nde serinlemek için yüzerken akıntıya kapılan 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ve Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenlerine ulaşıldı. Fakat üçüncü arkadaş Ramazan Babat'a (21) hala ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olay, Van'ın Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Müslüm Ülgen (21), Serhat Elçi (34) ve Ramazan Babat (21) isimli arkadaşlar, göle girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gölde arama çalışması başlattı. Dalgıçlar 25 metreye kadar dalış yaparken, su altı aramalarında İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Yapılan çalışmalarda Müslüm Ülgen ve Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaşılırken, Ramazan Babat'a hala rastlanılamadı.

Kaynak: DHA

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