Meteoroloji’den Aydın’a Uyarı, Tüm Hafta Gitmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, önümüzdeki haftadan itibaren Aydın sağanak yağışların etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının ise 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den Aydın’a Uyarı, Tüm Hafta Gitmeyecek

27 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın kente giriş yapması bekleniyor.

28 Nisan Pazartesi günü doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlar devam edecek. Salı günü ise iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanaklar kendisini hissettirecek.

Çarşamba ve Perşembe günleri de Aydın genelinde kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının ise en yüksek 27, en düşük 13 derece seviyelerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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