Arnavutköy'deki Ormanlık Alanda Korkutan Alevler

İstanbul Arnavutköy'deki ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Gazi Fahrettin Paşa Caddesi yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan alevler paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının sigara izmaritinden çıkabileceği şüphesi üzerine ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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İstanbul Orman yangınları
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