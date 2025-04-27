Aydın’da Zabıtalardan Market Denetimi

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan denetimler, yetkili ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülüyor.

Köşk ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki denetimlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve hijyen gibi birçok farklı başlıkta incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerin hem esnaf hem de tüketici açısından önemli olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması halinde yetkili mercilere bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: İHA