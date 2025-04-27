Sakarya’da Feci Kaza, Araç Bariyerlere Saplandı

Söğütlü ilçesi D-650 kara yolu Adapazarı yönünde yaşanan kazada, S.A. kontrolündeki 54 SD 570 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde sürücü S.A. ve yolcu olarak bulunan S.G. yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, aracın tavanını keserek araçtan çıkardıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA