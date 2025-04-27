Yaktığı Ateşe Döktüğü Tiner Az Daha Canından Ediyordu

Olay, Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde bugün yaşandı. Alınan bilgiye göre, Özcan K. (27) evde yaktığı ateşe tiner dökünce, tiner birden parladı. Alevler içinde kalan Özcan K. ilk olarak Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüzü, elleri ve vücudunun farklı yerlerinde ciddi yanıklar oluşan Özcan K., hastanenin yanık bölümündeki yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA