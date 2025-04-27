Giresun’da Yayla Yollarını Kardan Temizleme Çalışmaları

Özellikle Güce ilçesine bağlı Akılbaba ve Ağaçbaşı yaylalarında bir metreyi aşan karla mücadele eden ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bu yıl bölgede kar yağışının oldukça yoğun geçtiği ve halen etkilerinin devam ettiği belirtilirken nisan ayı sonuna gelinmesine rağmen yüksek kesimlerde kar yağışının aralıkla etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Önümüzde haftalarla birlikte küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yaylalara göç etmeye başlayacağının belirtildiği açıklamada yaylacıların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: İHA