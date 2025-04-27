Mardinli Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Elazığ’da faaliyet gösteren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından Mardin’deki bir ilkokulda çocuklar için etkinlik düzenlendi. Çeşitli hediyelerin verildiği çocuklar etkinliğin tadını doyasıya çıkardı.

Mardinli Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Mardin’in Serenli köyünde yer alan Serenli İlkokulu’nda gerçekleştirdikleri etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Pamuk Prenses, kovboylar ve çeşitli çizgi film karakterleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan günde çocuklara dondurma, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de hediye edildi.

Kaynak: İHA

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