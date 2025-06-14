Manisa’da Traktör Tarlaya Uçtu! 16 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetti

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Olay, sabah saat 09.00 civarında Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Genç Yusuf Akdeniz, evlerinin yakınındaki tarlaya gitmek üzere babasına ait 45 PV 095 plakalı traktörle yola çıktı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini yitiren Akdeniz’in kullandığı traktör, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki yoldan çıkarak bir tütün tarlasına devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Yusuf Akdeniz ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun çaba sonucu traktörün altından çıkarılan genç, önce Selendi Devlet Hastanesi'ne, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA