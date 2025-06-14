Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı! 8 Kişi Yaralandı
Kilis-Hatay kara yolunun 40. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
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Öğle saatlerinde yaşanan kazada, H.D. idaresindeki 31 NCT 17 plakalı araç ile M.K. yönetimindeki 27 APH 418 plakalı otomobil karşı yönlerden gelerek kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kazaya karışan her iki sürücü ile araçlarda bulunan toplam 6 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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