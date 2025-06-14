Van’da Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Van ile Gürpınar ilçesi arasındaki karayolda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı.
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Olay, Van-Gürpınar yolunun yaklaşık 12. kilometresinde yaşandı. 65 FA 489 plakalı Isuzu marka kamyonetin sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybedince araç yan yatarak yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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