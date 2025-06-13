Batman’da Park Halindeki Otomobil Yandı, İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

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Batman’da bugün, 13 Haziran 2025 tarihinde saat 05:42 PM +03 civarında yaşanan bir olayda, 06 BH 4461 plakalı otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alt kısımlarından yanmaya başladı. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine hemen harekete geçen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle duyuldu. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında herhangi bir kişinin etkilenmediği belirtilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yetkililer, olayın detaylarının netleşmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA