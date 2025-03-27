Manisa'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimi

Manisa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli, Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile kontrol görevlileri katıldı.

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Manisa'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ekipler gıda güvenliği için kolları sıvadı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek denetimlerini gerçekleştirdi. İl Müdürü Metin Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği üzere, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Özellikle bayramda yoğun tüketilen çikolata ve pasta, börek, şerbetli tatlılar gibi ürünlerin satışının artması nedeniyle güvenilir olmayan ürünlerin piyasada bulunmasının engellenmesi ve tüketiminin önlenmesi için Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerimizi arttırdık. Kontrol görevlilerimiz denetimlerde; üretim yerlerinde gıdaların hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son tüketim tarihi, muhafaza şartları ile satışta bulunan ürünlerin etiket bilgilerini kontrol etmektedirler. Sağlıklı ve güvenilir gıda için denetimlerimiz tüm yıl boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramında da hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurarak veya Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirebilirler."

Gerçekleşen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli, Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile kontrol görevlileri katıldı.

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı DenetimŞanlıurfa'da Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı DenetimYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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