60 Yıl Hapis Cezası Olan Suç Makinesi Çiftlikte Yakalandı

İzmir’de kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs, saklandığı çiftliğe düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

60 Yıl Hapis Cezası Olan Suç Makinesi Çiftlikte Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince firarilere yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 44 ayrı suçtan toplamda 60 yıl 5 ay 80 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.D. isimli kişinin saklandığı yer belirlendi.

Harekete geçen Jandarma ekipleri, 25 Mart günü Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde bulunan çiftliğe baskın düzenledi. Saklandığı adreste yakalanan C.D. gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına sevk edildi.

Suç makinesi C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak İzmir 4 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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