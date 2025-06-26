Malatya Akçadağ’da Depo Yangını

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Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde, sabah saatlerinde bir depoda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek depo içerisindeki bir araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, depoda ve araçta maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA