Bandırma’da Silah Kaçakçılığına Darbe

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda, biri 9 mm, diğeri 7,65 mm çapında iki tabanca, bu tabancalara ait şarjörler, 109 adet 9 mm ve 46 adet 7,65 mm tabanca fişeği bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı iki şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA