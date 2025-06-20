İzmir Konak'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu! 13 Tutuklama

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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu Narko Alan timleri, 11-18 Haziran tarihleri arasında ilçe genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda 10 farklı iş yeri ve ikamete yapılan baskınlarda; 74,05 gram bonzai, 1,28 gram kokain, 878,18 gram metamfetamin, 3 kilo 743,19 gram esrar ve 4 bin 769 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 2 hassas terazi, 181 bin 100 TL nakit para, bir pompalı tüfek ve 15 fişek de delil olarak kayıtlara geçti.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda yakalanan 14 şüpheliden 13’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, haklarında sırasıyla 5 yıl ve 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi de bu operasyonlar sırasında yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: DHA