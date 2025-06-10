Kütahya'da Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Vinç Devrildi, Yaralılar Var

Kütahya'da vinç devrilmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Vinçten düşen 2 kişi yaralandı.

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Kütahya'da Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Vinç Devrildi, Yaralılar Var
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Merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'ndeki bir işletmenin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğine Türk bayrağı asılması için kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Vincin sepetinde bulunan Okan Kirli ve Onur Kahraman aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Kirli ve Kahraman'ın vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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